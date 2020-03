न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम की स्थिति अच्छी नहीं है। टीम इंडिया दूसरी पारी में मुश्किल हालात में है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में टीम इंडिया के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। स्कोरबोर्ड पर भारत के अभी सिर्फ 90 रन ही हैं। पहली पारी को मिलाकर उसे 97 रनों की बढ़त हासिल हो चुकी है। इससे पहले रविंद्र जडेजा ने न्यूजीलैंड की पहली पारी के दौरान एक बेहतरीन कैच लिया। उनकी तारीफ टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने भी की। जडेजा ने मोहम्मद शमी की गेंद पर नील वैगनर का कैच हवा में उछलकर लिया।

दरअसल, शमी ने 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक शॉर्ट गेंद फेंकी। वेगनर ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को पुल किया। बल्लेबाज को लगा कि गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाएगी, लेकिन जडेजा सुपरमैन की तरह हवा में उछले और एक हाथ से बेहतरीन कैच लिया। शमी, वेगनर के साथ-साथ खुद जडेजा को यकीन नहीं हुआ कि कैच हो गया। शास्त्री ने उनकी तारीफ करते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘क्या कैच लिया जडेजा। तुम शानदार हो। शरीर जो ताल-मेल बिठाए और लचीला हो।’

शास्त्री ने जैसे ही ये ट्वीट किया, यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया। एक यूजर ने लिखा- आपको इस्तीफा देना चाहिए। मुख्य कोच के तौर पर आपने कुछ नहीं किया। पता नहीं क्यों विराट आपको पसंद करते हैं। घर हीरो बाहर जीरो। एक अन्य यूजर ने लिखा- आप कैच की तारीफ कर रहे हैं। बल्लेबाजी और रणनीति में क्या हुआ। वहीं, एक यूजर ने लिखा- वो सब तो ठीक है, इस्तीफा कब दे रहे हैं। आप ही टीम के खिलाड़ियों के साथ अब कप्तान को भी बर्बाद कर रहे हैं।

