भारत की 12 साल की घरेलू बादशाहत खत्म करने वाला टेस्ट मैच सिर्फ तीन दिन में समाप्त हो गया था। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 24 से 26 अक्टूबर 2024 तक खेले गए दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को 113 रन से हराकर 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई थी।

इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया। इसके अलावा भारतीय टीम का घरेलू मैदान पर लगातार 12 साल से चला आ रहा टेस्ट सीरीज में अजेय रहने (न हारने का) का सिलसिला भी टूट गया।

न्यूजीलैंड की इस ऐतिहासिक जीत के नायक मिचेल सैंटनर रहे। मिचेल सैंटनर ने मैच में कुल 13 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस कर दिया। भारत की पहली पारी 156 रन पर सिमट गई थी, जबकि 359 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में भी टीम 245 रन ही बना पाई।

पहली पारी में वॉशिंगटन सुंदर ने झटके 7 विकेट

न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 259 रन बनाए। डेवोन कॉनवे ने 76 और रचिन रविंद्र ने 65 रन की पारियां खेलीं। डेवोन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने भारतीय गेंदबाजों के सामने टिककर बल्लेबाजी की। हालांकि, वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई।

वाशिंगटन सुंदर ने 59 रन देकर सात विकेट लिए। यह उस समय उनका टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने तीन विकेट लिए। वाशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी ने भारत को मुकाबले में वापसी का मौका दिया, लेकिन बल्लेबाज उनके प्रदर्शन का फायदा नहीं उठा पाए।

मिचेल सैंटनर की फिरकी में उलझे भारतीय

न्यूजीलैंड की पहली पारी के जवाब में भारतीय टीम 156 रन पर आउट हो गई। मिचेल सैंटनर ने सात विकेट लेकर मेजबान टीम की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। मिचेल सैंटनर ने शुभमन गिल, विराट कोहली, सरफराज खान और रविंद्र जडेजा जैसे बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा।

ग्लेन फिलिप्स ने भी दो विकेट लिए। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने 30-30 और रविंद्र जडेजा ने 38 रन का योगदान दिया। हालांकि, कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। मिचेल सैंटनर ने 53 रन देकर 7 विकेट लिए। इस तरह भारत पहली पारी में 103 रन कम रहा।

टॉम लैथम की पारी से न्यूजीलैंड ने बनाई पकड़

न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में अपनी बढ़त को और मजबूत किया। तत्कालीन कप्तान टॉम लैथम ने 86 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। टॉम लैथम ने डेवोन कॉनवे (17) और विल यंग (23) के साथ उपयोगी साझेदारियां कीं। टॉम ब्लंडेल ने 41 और ग्लेन फिलिप्स ने नाबाद 48 रन बनाकर न्यूजीलैंड को 255 रन तक पहुंचाया।

भारत की ओर से वॉशिंगटन सुंदर ने चार विकेट लिए, रविंद्र जडेजा तीन और रविचंद्रन अश्विन दो विकेट लेने में सफल रहे। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी 69.4 ओवर में समाप्त हुई। पहली पारी की बढ़त के आधार पर उसने भारत के सामने जीत के लिए 359 रन का लक्ष्य रखा।

यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा की कोशिशें नहीं हुईं सफल

भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत में तेजी दिखाई। यशस्वी जायसवाल ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 65 गेंद में 77 रन बनाए। उनकी पारी में नौ चौके और तीन छक्के शामिल थे। उन्होंने भारतीय उम्मीदों को जीवित रखा, लेकिन मिचेल सैंटनर ने उन्हें आउट कर न्यूजीलैंड को बड़ी सफलता दिलाई।

ऋषभ पंत का रन आउट होना भी भारत के लिए गलत साबित हुआ। ऋषभ पंत खाता खोले बिना पवेलियन लौटे। इससे पहले मिचेल सैंटनर ने रोहित शर्मा (8) और शुभमन गिल (23) को पवेलियन की राह दिखाई थी।

मिचेल सैंटनर ने विराट कोहली (17) और सरफराज खान (9) के विकेट लेकर भारत पर दबाव बनाए रखा। रविंद्र जडेजा ने 84 गेंद में 42 रन बनाए, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने 21 और रविचंद्रन अश्विन ने 18 रन का योगदान दिया। हालांकि, लगातार गिरते विकेटों के बीच भारतीय टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई।

एजाज पटेल ने रविंद्र जडेजा और आकाश दीप को आउट करके जीत पर मुहर लगा दी। भारत की दूसरी पारी 60.2 ओवर में 245 रन पर समाप्त हुई और न्यूजीलैंड ने 113 रन से मुकाबला जीत लिया।

भारत में न्यूजीलैंड की पहली टेस्ट सीरीज जीत

मिचेल सैंटनर ने दूसरी पारी में 104 रन देकर छह विकेट लिए। इस तरह मिचेल सैंटनर ने मैच में 157 रन देकर कुल 13 विकेट हासिल किये। यह उनके टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। उनके शानदार खेल के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार टेस्ट सीरीज अपने नाम की। इससे पहले भारतीय धरती पर न्यूजीलैंड की टीम को केवल दो टेस्ट मैच (1969 और 1988 में) में जीत मिली थी।

इससे पहले 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ गंवाई थी टेस्ट सीरीज

भारत ने 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज गंवाई थी। उसके बाद से टीम इंडिया ने लगातार 18 घरेलू टेस्ट सीरीज जीती थीं। इस दौरान भारत ने बांग्लादेश को 2-0 और इंग्लैंड को 4-1 से हराया था। पुणे में मिली हार ने इस शानदार सिलसिले को समाप्त कर दिया।

न्यूजीलैंड ने इस सीरीज में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए बेंगलुरु में पहला टेस्ट आठ विकेट से जीता था और पुणे में दूसरी जीत के साथ सीरीज पर कब्जा कर लिया। टीम इंडिया के सामने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले तीसरे टेस्ट में वापसी करने की चुनौती थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट मैच में भी 25 रन से जीत हासिल कर भारतीय उम्मीदों पर तुषारापात कर दिया।

सुनील गावस्कर मध्यक्रम में खेलना चाहते थे, कपिल देव लाख मनाने के बाद भी नहीं हुए तैयार; क्यों तल्ख थे दोनों के रिश्ते?

वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मैगजीन अपनी किताब ‘नॉट जस्ट क्रिकेट’में लिखते हैं कि कपिल देव और सुनील गावस्कर के खराब रिश्तों का कारण बीसीसीआई था। 1983 में वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज का दौरा किया था। कपिल देव को कप्तान बनाया गया था और उन्होंने सुनील गावस्कर को मध्यक्रम में खेलने नहीं दिया था। कपिल को लगा था कि गावस्कर उनकी कप्तानी को महत्व नहीं दे रहे। (पूरी कहानी जानने के लिए क्लिक करें)