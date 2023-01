IND vs NZ Playing 11: हार्दिक पांड्या को आराम तो उमरान मलिक को मिलेगा मौका, इंदौर वनडे में भारत की प्लेइंग 11 में हो सकता है 2 बदलाव

India vs New Zealand 3rd ODI Predicted Playing 11 in Hindi: रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के मद्देनजर लंबा स्पेल नहीं दिया था।

IND vs NZ: भारत बनाम न्यूज़ीलैंड प्लेइंग 11: मोहम्मद शमी की जगह उमरान मलिक को खिलाया जा सकता है। (फोटो – बीसीसीआई)

