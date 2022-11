India vs New Zealand Playing 11: शुभमन गिल को मिलेगा मौका? ऐसी हो सकती है तीसरे टी20 में भारत-न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11

IND vs NZ 3rd T20 2022, India Playing XI vs New Zealand in Hindi: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में टीम इंडिया सूर्यकुमार यादव और अर्शदीप सिंह को आराम दे सकती है।

भारत बनाम न्यूजीलैंड प्लेइंग 11। (सोर्स- ट्विटर/@ICC)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram