India vs New Zealand Playing 11: संजू सैमसन या इशान किशन, दीपक हुड्डा या वॉशिंगटन सुंदर; ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

IND vs NZ 1st T20 2022, India Playing XI vs New Zealand in Hindi: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में शुभमन गिल का डेब्यू तय माना जा रहा है। नंबर -3 पर श्रेयस अय्यर खेलते दिखेंगे। ऐसे में सैमसन या किशन में से कोई एक गिल का पार्टनर होेगा।

T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया को इंग्लैंड ने 10 विकेट से हराया। (फोटो – एपी)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram