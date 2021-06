India vs New Zealand WTC Final Live Cricket Score Online: बारिश के कारण टॉस में देरी, पहले सेशन में नहीं होगा खेल

India vs New Zealand WTC Final Live: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा।

India vs New Zealand (IND vs NZ) WTC Final Live Cricket Score Streaming Online: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला थोड़ी देर में खेला जाएगा। साउथम्पटन में मैच का पहला दिन (शुक्रवार) बारिश के कारण देरी से शुरू हो सकता है। टीम इंडिया 2013 के बाद पहली बार आईसीसी ट्रॉफी जीतने उतरेगी। वहीं, न्यूजीलैंड आखिरी बार साल 2000 में आईसीसी टूर्नामेंट जीता था।

बीसीसीआई के मुताबिक, पहले दिन के पहले सेशन का खेल नहीं होगा। लगातार बारिश के कारण मैच के अधिकारियों ने यह फैसला किया। बीसीसीआई ने कहा है कि पहला सेशन का खेल रद्द कर दिया गया है।साउथम्पटन में हो रही बारिश की वजह से मैदान फिलहाल खेलने लायक नहीं है।

मैच के दौरान पहले दिन 80% बारिश और तूफान की संभावना पहले से जताई जा रही थी। मैच के दौरान कई सेशन बारिश से धुलने की भी आशंका जताई जा रही है। मौसम के एक्सपर्ट्स का मानना है कि मैच के दौरान कम से कम एक दिन के खेल को जरूर नुकसान होगा।