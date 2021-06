India vs New Zealand WTC Final day 3 Live Cricket Score Online: साउथम्पटन में अब मौसम साफ, जल्द शुरू हो सकता है मैच

India vs New Zealand WTC Final day 3 Live: भारत और न्यूजीलैंड लाइव स्कोर।

India vs New Zealand (IND vs NZ) WTC Final day 3 Live Cricket Score Streaming Online : भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच इंग्लैंड के साउथम्पटन में खेला जा रहा है। टेस्ट के तीसरे दिन (रविवार) टीम इंडिया पहली पारी में आगे बल्लेबाजी करेगी। हालांकि, साउथम्पटन में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में खेल देरी से शुरू हो सकता है।

भारत के तीन विकेट गिर चुके हैं। कप्तान विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे क्रीज पर मौजूद हैं। कोहली और उपकप्तान रहाणे ने अर्धशतकीय साझेदारी कर ली है। इससे पहले टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने खेल खत्म होने तक 64.4 ओवर में 3 विकेट पर 146 रन बना लिए थे। कोहली 44 और रहामे 29 रन पर नाबाद थे। टेस्ट का पहला दिन बारिश के कारण धुल गया था। दूसरे दिन खराब रोशनी के कारण 98 में 64.4 ओवर्स ही फेंके जा सके।

चेतेश्वर पुजारा 54 गेंदों पर आठ रन रन बनाकर ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट किया था। रोहित शर्मा 68 गेंद पर 34 रन बनाकर आउट हुए थे। उन्हें कायेल जेमीसन ने टिम साउदी के हाथों कैच कराया था। शुभमन गिल 64 गेंद पर 28 रन बनाकर आउट हुए थे। दोनों ने पहले विकेट के लिए 62 रनों की साझेदारी की थी।