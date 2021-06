India vs New Zealand WTC Final Southampton weather update: फाइनल पर बारिश का साया, साउथम्टन में छाए बादल

India vs New Zealand WTC Final Southampton weather update: भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल होना है। (Reuters)

India vs New Zealand (IND vs NZ) WTC Final Southampton Weather Forecast: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच न्यूजीलैंड और भारत के बीच साउथम्पटन में आज (18 जून) से खेला जाना है। न्यूजीलैंड की टीम साल 2000 के बाद पहली बार कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीतने के लिए उतरेगी। वहीं, विराट कोहली अपनी कप्तानी में पहली बार आईसीसी खिताब जीतना चाहेंगे।

मैच से कुछ घंटे पहले साउथम्पटन के आसमान में बादल छाए हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मैच का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ सकता है। साउथम्पटन में गुरुवार से ही बारिश हो रही है। शुक्रवार को भी सुबह में वहां बारिश हुई है। ऐसे में टेस्ट मैच का पहला दिन बारिश के कारण धुल सकता है।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक साउथम्पटन में धूप नहीं के बराबर ही रहेगी। ऐसी स्थिति में बारिश के बाद मैदान सूखने में देरी हो सकती है। आईसीसी ने हालांकि पहले ही बारिश के मद्देनज़र रिजर्व डे रखा है।