IND vs NZ WTC Final Live Cricket Score: क्या विराट कोहली जीतेंगे आईसीसी ट्रॉफी? जानिए कहां और कब देख सकते हैं मैच

India vs New Zealand, IND vs NZ WTC Final: भारत और न्यूजीलैंड की टीमें पहली बार तटस्थ मैदान खेलेंगी।

India vs New Zealand (IND vs NZ) WTC Final Live Cricket Score Streaming Online: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आज से (18 जून) से शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच पिछले 5 मैचों की बात करें तो भारत ने तीन जीते हैं और न्यूजीलैंड को दो मैचों में जीत मिली है। भारत ने सभी मैच अपने घरेलू मैदान पर जीते हैं। वहीं, न्यूजीलैंड ने भी दोनों टेस्ट अपने घर में जीते हैं।

भारत ने फाइनल के लिए जांचे-परखे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ उतरने का फैसला किया। अनुभवी इशांत शर्मा को मोहम्मद सिराज पर तरजीह दी गई है। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के रूप में दो स्पिनरों को चुना गया है, जो दोनों बल्लेबाजी करने में भी सक्षम हैं। टीम में इशांत, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह के रूप में तीन तेज गेंदबाजों को जगह दी गई है। मैच पर बारिश का खतरा, यहां क्लिक कर जानें ताजा अपडेट्स।

When and where to watch?

ह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। टॉस का समय दोपहर 3 बजे है। इस टेस्ट मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क कर रहा है। स्टार स्पोर्ट्स 1 HD पर मैच की अंग्रेजी में कॉमेंट्री हो रही है, जबकि प्रशंसक स्टार स्पोर्ट्स 3 (Star Sports 3) पर हिंदी में मैच की लाइव कॉमेंट्री देख और सुन सकते हैं। मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए आप डिज्नी+हॉटस्टार ऐप पर विजिट कर सकते हैं। जियो टीवी ऐप पर भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठाया जा सकता है। मैच के ताजा अपडेट्स पाने के लिए आप जनसत्ता. कॉम से जुड़े रह सकते हैं।