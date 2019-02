India vs New Zealand 1st T20 Highlights: न्यूजीलैंड ने 80 रनों से जीता मुकाबला

India vs New Zealand, Ind vs NZ 1st T20 Highlights: भारत-न्यूजीलैंड के बीच बेलिंगटन के मैदान पर खेले गए पहले टी-20 मुकाबले में टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा और 80 रनों से इस मुकाबले को जीतकर न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे और 6 विकेट खोकर उन्होंने भारत को जीत के लिए 220 रनों का लक्ष्य दिया ।

इसके जवाब में जब भारत की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो एक बार फिर उसकी बल्लेबाजी में कोई धार देखने को नहीं मिली और पूरी टीम 139 के स्कोर पर सिमट गई।

भारत-न्यूजीलैंड मैच का सीधा प्रसारण Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 1 Hindi और Star Sports 1 Hindi HD पर देखा जा सकता है। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग Hotstar पर उपलब्ध रहेगी।

Ind vs NZ 1st T20 Live Cricket Score Online- यहां जानिए मैच का लाइव स्कोर