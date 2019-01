Ind vs NZ, India vs New Zealand 1st ODI Highlights: भारत-न्यूजीलैंड के बीच नेपियर में खेले गए 5 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 विकेट की विराट जीत से इस सीरीज का आगाज कर दिया है। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम न्यूजीलैंड को भारतीय गेंदबाजों का सामना करना पड़ा। तेज गेंदबाज हों या फिर कुलदीप-चहल की स्पिनर जोड़ी दोनों ने ही न्यूजीलैंड को खासा परेशान किया। कुलदीप को इस मैच में 4 तो शमी को तीन सफलता मिली जबकि चहल को 2 और केदार जाधव को 1 विकेट हासिल हुआ जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम 157 पर ही सिमट गई थी।

इसके जवाब में जब टीम इंडिया की सलामी जोड़ी मैदान में उतरी तो शिखर धवन और रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत टीम को दिलाई लेकिन 41 के स्कोर पर रोहित शर्मा के रूप में भारत को पहला झटका लगा। हालांकि इसके बाद कप्तान कोहली और शिखर धवन के बीच कमाल की साझेदारी हुई और दोनों ने ही अर्धशतक जड़कर टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। वहीं शिखर धवन ने इस मैच में नाबाद 75 रनों की पारी खेली। इस विराट जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है।

