भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज के पहले मैच में वेलिंगटन में 10 विकेट से हार गई। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। बेसिन रिजर्व पार्क में भारतीय बल्लेबाज सिर्फ पहली पारी ही नहीं, दूसरी पारी में भी फ्लॉप रहे। मैच के दौरान पूर्व क्रिकेटर्स और विशेषज्ञों ने बाहर से टीम इंडिया को कई सलाह दिए। उन्हीं में से एक खेल पत्रकार ने हनुमान जी को याद किया। उस दौरान क्रीज पर हनुमा विहारी बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हनुमा विहारी को टीम इंडिया के लिए ‘श्री हनुमान’ बनने का समय आ गया। रहाणे को सपोर्ट की जरूरत होगी। विहारी में बड़ी पारी खेलने की क्षमता है।

खेल पत्रकार समीप राजगुरु ने ट्वीट किया, ‘समय आ गया है कि हनुमा विहारी टीम इंडिया के लिए पूरी तरह ‘श्री हनुमान’ बन जाएं। रक्षक। रहाणे को सपोर्ट की जरूरत होगी। विहारी में बड़ी पारी खेलने की क्षमता है।’ उनके इस ट्वीट को पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने रीट्वीट किया। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर को याद करते हुए लिखा कि एक बार ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडेन के क्रीज पर होने के दौरान वे हनुमान चालीसा गाने लगे थे। ताकि, परिस्थितियां भारत के पक्ष में हो जाए।

Indian Politics or Indian Cricket. It doesn’t take much for us to turn to Hanuman Ji. I remember chanting Hanuman Chalisa while fielding at short-leg—Hayden was the batsman https://t.co/CajxckQNn4

— Aakash Chopra (@cricketaakash) February 23, 2020