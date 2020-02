India vs New Zealand 5th T20 Playing 11, IND vs NZ LIVE Score Updates: विराट कोहली के बिना उतर सकती है टीम इंडिया, जानिए संभावित प्लेइंग इलेवन

India vs New Zealand Playing 11 LIVE: इन खिलाड़ियों के साथ उतर सकती हैं दोनों टीमें

India vs New Zealand, Ind vs NZ 5th T20 Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match, Squad, Players List, Live Score Updates: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मैच आज यानी कि 2 फरवरी को खेला जाना है। इस मुकाबले में टीम इंडिया की कोशिश होगी कि वह जीत के साथ क्लीन स्विप करे तो वहीं न्यूजीलैंड टीम चाहेगी की इस आखिरी मैच में जीत हासिल कर आत्मविश्वास हासिल करे।

पिछले दोनों मुकाबले में सुपरओवर का रोमांच देखने को मिला था। न्यूजीलैंड की टीम ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी भी की थी लेकिन निचले क्रम की बल्लेबाजी और दबाव में खेल पाने की कला अभी चिंता का विषय है, जिससे कीवी टीम पार पाना चाहेगी। भारतीय टीम में इस मुकाबले के लिए बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोनों टीमें इन खिलाड़ियों के साथ उतर सकती हैं।

भारतीय टीम (संभावित प्लेइंग इलेवन)- रोहित शर्मा , केएल राहुल, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, मनीष पांडे, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी।

न्यूजीलैंड टीम (संभावित प्लेइंग इलेवन) -मार्टिन गुप्टिल, कोलिन मुनरो, केन विलियमसन, टिम सेफर्ट , टॉम ब्रूस, रॉस टेलर, मिशेल सेंटनर, टिम साउथी, ईश सोढ़ी, हामिश बेनेट, स्कॉट कुगलेइजन।