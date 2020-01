Ind vs NZ 4th T20 Live Cricket Score Streaming Online : भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20 मुकाबला लाइव स्कोर।

India vs New Zealand (Ind vs NZ) 4th T20 Live Cricket Score Streaming Online, भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 लाइव क्रिकेट स्कोर : भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 वेलिंग्टन के वेस्टपैक स्टेडियम में खेला जा रहा है। चौथे टी20 में केन विलियम्सन की जगह टिम साउदी न्यूजीलैंड की अगुआई कर रहे हैं। उन्होंने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। ऐसे में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी।

India vs New Zealand 4th T20 Live Score Streaming : यहां जानिए मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

टीम इंडिया पांच मैच की यह सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है। वह सीरीज में 3-0 से आगे है। टीम इंडिया ने वेस्टपैक स्टेडियम पर अब तक 2 मैच खेले हैं और दोनों में ही उसे हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में विराट न सिर्फ न्यूजीलैंड का सूपड़ा साफ करने की ओर कदम बढ़ाना चाहेंगे, बल्कि इस मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड भी सुधारने की कोशिश करेंगे।

India vs New Zealand 4th T20 Live Score Streaming: Watch Here

पिछले चार साल यानी 30 जनवरी 2016 से 30 जनवरी 2020 तक के टी20 के रिकॉर्ड को देखें तो टॉप-10 रैंकिंग वाली टीमों में टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा 28 मैच जीते हैं। न्यूजीलैंड ने घर में सबसे ज्यादा 11 मैच गंवाए हैं। इस साल अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना है। ऐसे में टीम इंडिया बाकी बचे दो मैचों में अपनी बेंच स्ट्रेंथ (दूसरे खिलाड़ियों) को भी मौका देना चाहेगी।