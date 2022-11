IND vs NZ 3rd T20I Weather Report : नेपियर में हुई बारिश तो सीरीज गंवा देगा न्यूजीलैंड ; पढ़ें पिच और मौसम रिपोर्ट

India vs New Zealand Weather Forecast & Pitch Report Update of McLean Park, New Zealand in Hindi: मैकलीन पार्क में खेले गए 5 टी20 मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 मैच जीती है। पहले गेंदबाजी करने वाली टीम 3 मैच जीती है।

भारत बनाम न्यूजीलैंड मौसम पूर्वानुमान और पिच रिपोर्ट। (फोटो – बीसीसीआई)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram