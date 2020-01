India vs New Zealand 3rd T20 Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा टी20 लाइव स्कोर।

India vs New Zealand (Ind vs NZ) 3rd T20 Live Cricket Score Streaming Online, भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 लाइव क्रिकेट स्कोर : भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 हैमिल्टन के सेडान पार्क में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया पांच मैचों की इस सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबले पहले ही जीत चुकी है। ऐसे में उसकी कोशिश यह मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने की होगी।

IND vs NZ 3rd T20 Live Score, Full Scorecard: Watch here

टीम इंडिया अब तक न्यूजीलैंड में एक भी टी20 सीरीज नहीं जीत पाई है। यदि आज यानी 29 दिसंबर 2020 को विराट कोहली अपनी अगुआई में टीम इंडिया को जिताने में सफल रहते हैं, तो उनके नाम एक और रिकॉर्ड हो जाएगा। कोहली न्यूजीलैंड में टी20 सीरीज जीतने वाले भारत के पहले क्रिकेट कप्तान बन जाएंगे।

India vs New Zealand 3rd T20 Live Cricket Score Updates

इसके अलावा इस मैच में कोहली के निशाने पर एक और रिकॉर्ड है। वे टी20 इंटरनेशनल में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों में दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी हैं। धोनी ने 72 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 37.06 के औसत से 1112 रन बनाए हैं। कोहली ने 35 मैच में 45.33 की औसत से 1088 रन बनाए। तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं। उन्होंने 18 मैच में 38.35 के औसत से 652 रन बनाए हैं।