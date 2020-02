India vs New Zealand: यहां जानिए मैच का लाइव स्कोर

India vs New Zealand (Ind vs NZ) 3rd ODI Live Cricket Score Streaming Online, भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे लाइव क्रिकेट स्कोर: भारत-न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच माउंट मॉन्गनुई के बे ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में न्यूजीलैंड की कमान उसके नियमित कप्तान केन विलियम्सन संभाल रहे हैं। उन्होंने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत की ओर से पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल ने पारी की शुरुआत की।

India vs New Zealand 3rd ODI Live Cricket Score Updates

इस मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड की कोशिश सीरीज को क्लीन स्वीप करने की होगी। वहीं भारत इस वनडे सीरीज में जीत का खाता खोलने के इरादे से मैदान पर उतरा है। ऐसे में दोनों के बीच कांटे की टक्कर इस मुकाबले में देखने को मिल सकती है।

शुरुआती दोनों वनडे मैच की बात करें तो भारत की गेंदबाजी और बल्लेबाजी में धार देखने को नहीं मिली है। वहीं, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। खासकर रास टेलर की बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किल पैदा की है। इस आखिरी मैच में भारत को एक खास रणनीति के साथ उतरना होगा।