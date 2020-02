India vs New Zealand, Ind vs NZ 3rd ODI Date, Dream11 Team Prediction, Playing 11, Squad, Players List, Bay Oval Weather Forecast: भारत-न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच 11 फरवरी को खेला जाना है। यह मुकाबला बे ओवल के मैदान पर खेला जाएगा। मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार 7.30 बजे सुबह होगी। इस सीरीज के दोनों ही शुरुआती मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते कीवी टीम ने सीरीज पर पहले ही कब्जा जमा लिया है। इस मुकाबले में एक तरफ भारत की कोशिश आखिरी मैच को जीतने पर होगी तो वहीं कीवी टीम क्लीन स्विप के इरादे से मैदान पर उतरेगी।

Mount Maunganui में होने वाले मुकाबले में मौसम के मिजाज पर अगर नजर डालें तो मौसम बेहद खुशनुमा रहने की उम्मीद है। हालांकि इस दौरान गर्मी काफी देखने को मिलेगी, लेकिन पूरे दिन धूप खिले रहने के आसार हैं। वहीं, बारिश की उम्मीद नहीं के बराबर है। ऐसे में दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।

इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप Star Sports के विभिन्न नेटवर्क पर देख सकते हैं। जबकि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग Hotstar पर उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा ताजा स्कोर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट Jansatta.com पर भी विजिट कर सकते हैं।

पिच रिपोर्ट पर अगर नजर डालें तो यह वही मैदान है जहां दोनों टीमों के बीच 5वां टी20 मैच खेला गया था। इस दौरान पिच थोड़ी स्लो दिखेगी और बड़े शॉट खेलना आसान नहीं होगा। ऐसे में उम्मीद है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वह पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला लेगी। बाद में बल्लेबाजी करना इस पिच के ऊपर थोड़ा मुश्किल होगा।

इसके अलावा अगर दोनों टीमों में बदलाव की बात करें तो इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहले दोनों वनडे में मिली हार के बाद टीम सेलेक्शन को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। शार्दुल और केदार जाधव के टीम में होने और मनीष पांडे और पंत के बाहर होने पर कई सवाल सोशल मीडिया पर पूछे गए थे।

वहीं, दूसरे मैच के बाद कप्तान कोहली ने भी कहा था कि अगले मैच में वह कुछ बदलाव के साथ उतरेंगे। जबकि कीवी टीम में भी सोढ़ी और टिकनर इस मैच में जलवा बिखेरते नजर आएंगे।

