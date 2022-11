India vs New Zealand 3rd ODI Christchurch Weather Report: टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे बुधवार को क्राइस्टचर्च (Christchurch) के हेगले ओवल (Hagley Oval) स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड (New Zealand) की टीम ने पहला वनडे अपने नाम कर लिया था। दूसरा वनडे बारिश (Second ODI Washed) से धुल गया था, ऐसे में टीम इंडिया चाहेगी कि तीसरा वनडे (Third ODI) बारिश के भेंट न चढ़े। ऐसा होने पर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की अगुआई वाली टीम सीरीज गंवा देगी। हालांकि, क्राइस्टचर्च में भी बारिश की संभवाना है और मैच धुल भी सकता है। इस बीच टीम इंडिया (Team India) के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) ने कहा है कि बारिश पर टीम का वश नहीं है।

अर्शदीप सिंह ने मौसम को लेकर क्या कहा? (What Arshdeep Singh said on Rain)

अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Confrence) के दौरान कहा, “मौसम (Weather) हमारे हाथ में नहीं है, मौसम (weather) एक ऐसी चीज है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए यह जरूरी है कि जब भी हमें मौका मिले हम अपना सर्वश्रेष्ठ दें। अगर बारिश के कारण खेल में रुकावट आती है तो हमें मैच के किसी भी समय शुरू होने के लिए हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना होगा। हमारी कोशिश रहती है कि प्रॉसेस का ठीक से पालन हो और तैयारी में कोई कमी न रहे, जो योजना बने उसपर मैच अमल किया जाए।”

क्राइस्टचर्च में कैसा रहेगा मौसम (Christchurch Weather Report)

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार मैच के दौरान बारिश की संभावना है। भारत का न्यूजीलैंड दौरा (India Tour of New Zealand) बारिश की साये में रहा है। टी20 (T20 Series) में पहला मैच बारिश से धुल गया। दूसरे में भी बारिश हुई, जिसमें टीम इंडिया (Team India) को जीत मिली। तीसरा मैच बारिश के कारण पूरा नहीं खेला जा सका और डकवर्थ लुईस (DLS) के तहत मैच टाई रहा। वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मैच न्यूजीलैंड (New Zealand) जीता और दूसरा मैच बारिश के भेंट चढ़ गया।

हेगले ओवल पिच रिपोर्ट (Hagley Oval Pitch Report)

क्राइस्टचर्च (Christchurch) के हेगले ओवल (Hagley Oval) स्टेडियम में अबतक 22 वनडे मैच खेले गए हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 11 और पहले गेंदबाजी करने वाली टीम भी 11 मैच जीत है। पहली पारी का औसत स्कोर 247 और दूसरी पारी का औसत स्कोर 197 है। यहां की पिच तेज गेंदबाजों और बल्लेबाजों के मुफीद मानी जाती है।