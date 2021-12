Live

India vs New Zealand 2nd Test LIVE Streaming: मुंबई में सिर्फ 4 दिन ही हो सकता है दूसरा टेस्ट, ऐसे देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

India vs New Zealand Test Live Streaming, How to Watch IND vs NZ 2nd test Match Live Telecast Online: केन विलियमसन की अगुआई वाली न्यूजीलैंड को कानपुर में वैगनर की कमी खली। वैगनर दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते थे। बारिश और धूप के अभाव के कारण तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स दोनों को उतारा जा सकता है।