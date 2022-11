IND vs NZ Weather : भारत और न्यूजीलैंड के दूसरे टी20 मैच पर भी बारिश का साया, पढ़िए मौसम और पिच रिपोर्ट

India vs New Zealand Weather News in Bay Oval, Mount Maunganui: माउंट मोनगानुई के बे ओवल मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने सभी टी20 इंटरनेशनल मैच जीते हैं।

भारत बनाम न्यूजीलैंड मौसम पूर्वानुमान और पिच रिपोर्ट: मौसम विभाग की मानें तो मैच के दिन गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है।

