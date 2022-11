IND vs NZ 2nd ODI Weather Report: टीम इंडिया के अरमानों पर फिर सकता है पानी, पढ़ें हैमिल्टन की मौसम और पिच रिपोर्ट

India vs New Zealand Weather Forecast & Pitch Report Update of Seddon Park Stadium Auckland in Hindi: हैमिल्टन (Hamilton) में रविवार को 90 प्रतिशत बारिश की संभवाना है। सुबह में भारी बारिश की संभावना है। इसके कारण मैच की शुरुआत में देरी हो सकती है। ओवर्स में भी कटौती हो सकती है। मैच धुलने का भी खतरा है।

India vs New Zealand Weather Report: भारत बनाम न्यूजीलैंड मौसम पूर्वानुमान और पिच रिपोर्ट । (फोटो- एपी)

