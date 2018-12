Ind vs NZ, India vs New Zealand T20, वनडेs 2019 Schedule, Time Table, Fixtures, Date: ऑस्ट्रेलिया दौरे की समाप्ति के 4 दिन बाद भारत ने न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत करनी है। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने पांच वनडे और तीन टी20 मैच खेलने हैं। 18 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम वनडे मैच खेलने के बाद भारत को 23 जनवरी-3 फरवरी तक न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। वहीं 6-10 फरवरी के बीच 3 टी20 मैचों की श्रृंखला इन दोनों टीमों के बीच खेली जानी है।

भारत-न्यूजीलैंड शेड्यूल:

23-जनवरी- पहला वनडे, नेपियर (7:30 सुबह)

26-जनवरी- दूसरा वनडे, माउंट मांग नुई (7:30 सुबह)

28-जनवरी- तीसरा वनडे, माउंट मांग नुई (7:30 सुबह)

31-जनवरी- चौथा वनडे, हेमिल्टन (7:30 सुबह)

3-फरवरी- पांचवें वनडे, वेल्गिंटन (7:30 सुबह)

6-फरवरी- पहला टी20, वेल्गिंटन (12:30 दोपहर)

8-फरवरी- दूसरा टी20, ऑकलैंड (11:30 सुबह)

10-फरवरी- तीसरा टी20, हेमिल्टन (12:30 दोपहर)

