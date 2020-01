India vs New Zealand 1st T20I Live Cricket Score Updates: केएल राहुल-रोहित ने की खास तैयारी, जानिए मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग

India vs New Zealand 1st T20I: यहां जानिए मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग

India vs New Zealand, Ind vs NZ 1st T20 Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 Hindi, Hotstar, Star Sports 2, Star Sports Select 1 Live: आकलैंड के ईडन पार्क मैदान पर आज यानी कि 24 जनवरी को भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। इस मुकाबले में दोनों ही टीमों की कोशिश होगी कि वह जीत के साथ इस सीरीज का आगाज करें। मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका धवन के रूप में लगा था और वह कंधे की चोट के चलते इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह टीम में संजू सैमसन को मौका दिया गया है। बतौर सलामी बल्लेबाज पारी के आगाज की जिम्मेदारी केएल राहुल-रोहित शर्मा के ऊपर होगी। देखना होगा कि आखिर दोनों टीमें किस रणनीति के साथ उतरती हैं।

India vs New Zealand 1st T20I Dream11 Team Prediction

भारत-न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले टी20 मुकाबले का लाइव प्रसारण आप Star Sports के विभिन्न नेटवर्क पर देख सकते हैं। जबकि इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आप Hotstar पर देख सकते हैं। इसके अलावा इस मैच की लाइव अपडेट आप Cricbuzz पर भी पा सकते हैं। इसके अलावा मैच से जुड़ी ताजा अपडेट के लिए आप Jansatta.com पर भी विजिट कर सकते हैं।