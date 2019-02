Ind vs NZ 1st T20 : पहले मैच इन खिलाड़ियों को दिखाना होगा दम, प्लेइंग इलेवन में मिली जगह

India vs New Zealand, Ind vs NZ 1st T20: न्यूजीलैंड के खिलाफ वन-डे सीरीज में 4-1 से शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब टीम इंडिया की नजर टी-20 सीरीज जीतने पर है, जिसका आगाज 6 फरवरी से वेलिंग्टन के वेस्टपैक स्टेडियम में हो गया है। 3 मैचों की टी-20 सीरीज के इस पहले मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है।

इस मुकाबलों में दोनों ही देशों की प्लेइंग इलेवन को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थी, ऐसे में टॉस के बाद अब यह साफ हो गया है कि आखिर कौन इस टीम का हिस्सा होगा। ये रही दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन टीमें-

प्लेइंग इलेवन इस प्रकार है:

भारत: रोहित शर्मा , शिखर धवन, ऋषभ पंत, विजय शंकर, दिनेश कार्तिक, एमएस धोनी , हार्दिक पंड्या, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, खलील अहमद।

न्यूजीलैंड: कॉलिन मुनरो, टिम सेफर्ट , केन विलियमसन , रॉस टेलर, डेरिल मिशेल, कोलिन डी ग्रैंडहोमे, मिशेल सेंटनर, स्कॉट कुगलेइजन, टिम साउदी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन।

