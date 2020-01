India vs New Zealand: यहां जानिए मैच का लाइव स्कोर

India vs New Zealand (Ind vs NZ) 1st T20 Live Cricket Score Streaming Online, भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 लाइव क्रिकेट स्कोर: भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला आज खेला जा रहा है। यह मैच आकलैंड के ईडन पार्क मैदान हो रहा है। इस मुकाबले में टॉस जीतकर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। 5 मैचों की टी20 सीरीज का यह पहला मुकाबला है। दोनों ही टीमों की कोशिश होगी कि वह जीत के साथ इस सीरीज का आगाज करें।

मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका शिखर धवन के रूप में लगा था और वह कंधे की चोट के चलते इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह टीम में संजू सैमसन को मौका दिया गया है। बतौर सलामी बल्लेबाज पारी के आगाज की जिम्मेदारी केएल राहुल-रोहित शर्मा के ऊपर होगी। देखना होगा कि आखिर दोनों टीमें किस रणनीति के साथ उतरती हैं।

