India vs Kenya Football Live Streaming Online, Intercontinental Cup 2018 Final Live Football Match: जानिए कहां देख सकेंगे भारत-केन्या के बीच मैच का सीधा प्रसारण

India vs Kenya Football Live Match Streaming Online, Ind vs Ken Live Football Match: भारत ने टूर्नामेंट के अपने तीन में से दो मैचों में जीत दर्ज करके फाइनल में प्रवेश किया है।

India vs Kenya Football Live Match Streaming Online, Ind vs Ken Football Live Match Score Streaming, Intercontinental Cup 2018 Final at Hotstar Live Football Match, Start Sports 2 Live: सुनील छेत्री के नेतृत्व में भारतीय फुटबाल टीम रविवार (10 जून) को मुंबई फुटबॉल ऐरेना में केन्या के खिलाफ चार देशों के इंटरकोंटिनेंटल कप का खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारत ने टूर्नामेंट के अपने तीन में से दो मैचों में जीत दर्ज करके फाइनल में प्रवेश किया। अपने पहले मैच में मेजबान टीम ने चीनी ताइपे को 5-0 से करारी शिकस्त दी जबकि दूसरे मैच में अफ्रीकी देश केन्या को 3-0 से हराया। हालांकि, तीसरे मुकाबले में उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-2 से हारे झेलनी पड़ी।

इस टूर्नामेंट में करिश्माई कप्तान सुनील छेत्री अपनी टीम के लिए संटकमोचन बनकर उभरे है। उन्होंने टूर्नामेंट में अबतक कुल छह गोल दागे है। छेत्री ने पहले मैच में हैट्रिक लगाई जबकि केन्या के खिलाफ दो गोल दागे, उन्होंने आखिरी मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का एकमात्र गोल किया। छेत्री के अलावा जेजे लालपेख्लुआ और उदांता सिंह का प्रदर्शन भी टूर्नामेंट में शानदार रहा है। जेजे और उदांता ने लगातार विपक्षी टीम के डिफेंडर पर दबाव बनाया है जिससे छेत्री को गोल करने के कई मौके मिले। इस मैच का सीधा प्रसारण Star Sports 2 और Star Sports 2 HD पर देखा जा सकता है। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग Hotstar पर उपलब्ध होगी।

सुनील छेत्री के नेतृत्व में भारतीय फुटबॉल टीम रविवार (10 जून) को मुंबई फुटबॉल ऐरेना में केन्या के खिलाफ चार देशों के इंटरकोंटिनेंटल कप का खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारत ने टूर्नामेंट के अपने तीन में से दो मैचों में जीत दर्ज करके फाइनल में प्रवेश किया। अपने पहले मैच में मेजबान टीम ने चीनी ताइपे को 5-0 से करारी शिकस्त दी, जबकि दूसरे मैच में अफ्रीकी देश केन्या को 3-0 से हराया। हालांकि, तीसरे मुकाबले में उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-2 से हारे झेलनी पड़ी।

इस टूर्नामेंट में करिश्माई कप्तान सुनील छेत्री अपनी टीम के लिए संटकमोचन बनकर उभरे है। उन्होंने टूर्नामेंट में अबतक कुल छह गोल दागे है। छेत्री ने पहले मैच में हैट्रिक लगाई जबकि केन्या के खिलाफ दो गोल दागे, उन्होंने आखिरी मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का एकमात्र गोल किया। छेत्री के अलावा जेजे लालपेख्लुआ और उदांता सिंह का प्रदर्शन भी टूर्नामेंट में शानदार रहा है। जेजे और उदांता ने लगातार विपक्षी टीम के डिफेंडर पर दबाव बनाया है जिससे छेत्री को गोल करने के कई मौके मिले।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App