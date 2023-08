Live

IND vs JPN ACT 2023 Live: भारत को जापान के खिलाफ रहना होगा सतर्क, टूर्नामेंट में 5वें स्थान पर रहा पाकिस्तान; जानें मैच से जुड़े अपडेट्स

India vs Japan Hockey Match, Asian Champions Trophy 2023 Live Score: पाकिस्तानी हॉकी टीम ने शुक्रवार को चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में 5वें स्थान के प्लेऑफ में चीन को 6-1 से हराकर सांत्वना जीत हासिल की।

चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में 9 अगस्त 2023 को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ पेनल्टी कॉर्नर के बचाव की कोशिश में भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी। (सोर्स- एएनआई फोटो)

Go to Live Updates India vs Japan Hockey Match Live Score: एशियन चैंपियंस ट्रॉफी (Asian Champions Trophy) हॉकी टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में थोड़ी देर में भारत और जापान की टीमें आमने-सामने होंगी। मुकाबले के दौरान आत्मविश्वास से भरी भारतीय हॉकी टीम की कोशिश पूरे 60 मिनट मजबूत प्रदर्शन जारी रखने और निरंतरता बनाए रखने की होगी। इसमें कोई शक नहीं कि राउंड रॉबिन चरण में 04 मैच जीतकर और 01 ड्रॉ खेलकर अंक तालिका में शीर्ष पर रहा भारत इस मैच में प्रबल दावेदार के तौर पर शुरुआत करेगा। हालांकि, भारत को जापान के खिलाफ सतर्क रहना होगा, क्योंकि वह मेजबान के अलावा ऐसी टीम है जिसे हार का सामना नहीं करना पड़ा है। दोनों टीमों के बीच लीग चरण का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा था। भारत और जापान के बीच मैच से पहले पांचवें स्थान के लिए पाकिस्तान और चीन में भिड़ंत हुई। उस मैच में पाकिस्तान ने चीन को 6-1 से रौंद दिया। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद खान और मोहम्मद अम्माद ने 2-2 गोल दागे, जबकि अब्दुल शाहिद और अब्दुल राणा ने 1-1 गोल किए। चीन के लिए एकमात्र गोल बेनहाई चेन ने दागा। Also Read IND vs PAK Hockey: भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हरा खिताब की रेस से किया बाहर, कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दागे 2 गोल Live Updates India vs Japan Hockey Match, Asian Champions Trophy 2023 Live Score: भारतीय हॉकी टीम को जापान के खिलाफ अपनी खराब ‘फिनिशिंग’ में सुधार करना होगा। विश्व रैंकिंग की बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच काफी अंतर है। भारतीय हॉकी टीम चौथे और जापान 19वें स्थान पर है, लेकिन मेजबान टीम को यह नहीं भूलना चाहिए कि ढाका में 2021 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में उसे जापान के खिलाफ 3-5 से हार झेलनी पड़ी थी। वह भी तब जब लीग चरण में उसने अपने इसी प्रतिद्वंद्वी को 6-0 से हराया था। भारत ने अब तक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा (20) गोल किए हैं, लेकिन जापान के खिलाफ लीग मैच में खिलाड़ियों ने गोल करने के मौके गंवा दिए थे। मुख्य कोच क्रेग फुल्टन की टीम जापान के खिलाफ लीग मैच में 15 पेनल्टी कॉर्नर में से केवल एक को ही भुना पाई थी। मेजबान भारत को अब अपनी इसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपनी खराब ‘फिनिशिंग’ में काफी सुधार करना होगा। अब उन्हें पेनल्टी कॉर्नर से गोल करने के तरीके तलाशने होंगे।