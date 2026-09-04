एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सीधे क्वार्टरफाइनल में उतरेगी और अपना पहला मुकाबला 28 सितंबर को खेलेगी। उससे पहले टीम इंडिया को जापान में ही एक और ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलना है। इस मैच में भारत का सामना मेजबान जापान की टीम से ही होगा। इसका ऐलान बीसीसीआई द्वारा किया गया है। यह मैच भारत और जापान के बीच कूटनीतिक रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में खेला जाएगा।
इस एक मुकाबले के खास आयोजन को सुजुकी कप का नाम दिया गया है। यह मैच टोचिगी के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर 22 सितंबर 2026 दिन मंगलवार को खेला जाएगा। यह मैच ‘Sport 75’ पहल का प्रथम चरण होगा। इस पहल पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा सहमति दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच खेल के क्षेत्र में आपसी सहयोग बने और 2036 में भारत की ओलंपिक व पैरालंपिक की मेजबानी की उम्मीद को भी इससे बल मिले।
BCCI और JCA की ओर से आए बयान
बीसीसीआई द्वारा इसकी जानकारी एक्स पर पोस्ट करते हुए दी गई। इसमें बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया के हवाले से लिखा गया,”बीसीसीआई इस ऐतिहासिक मुकाबले का हिस्सा बनने के लिए गौरवान्वित है, जब भारत और जापान की टीमें इस खास टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में खेलने उतरेंगी। यह क्रिकेट जगत के लिए भी एक बड़ा पल होगा और भारतीय क्रिकेट टीम के पास भी एक अलग देश जापान व ईस्ट एशिया में क्रिकेट खेलने का खास मौका होगा।”
वहीं इसको लेकर जापान क्रिकेट एसोसिएशन (JCA) के सीईओ नाओकी मियाजी ने कहा,”मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टीम को अपने घर पर खेलने के लिए आमंत्रित करना हमारे क्रिकेट एसोसिएशन के लिए एक बेहद खास पल है। हम बीसीसीआई का इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए धन्यवाद अदा करते हैं। हम सभी भारतीय क्रिकेट फैंस का स्वागत करते हैं और जापान की जनता को भी इस ऐतिहासिक मुकाबले के लिए आमंत्रित करते हैं।”
एशियन गेम्स 2026 के लिए चुना गया भारतीय स्क्वाड ही इस मैच में जहां तक हिस्सा लेगा। क्योंकि यह एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला है तो इसके आंकड़े भी रिकॉर्ड में जुड़ेंगे। वहीं एशियाई खेलों से पहले जापान की परिस्थितियों से रूबरू होने के लिए भी भारतीय टीम के पास यह अच्छा मौका होगा।
एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा उपकप्तान, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह।
Asian Games 2026: क्रिकेट मैचों की तारीख, कब मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया? देखें पूरा शेड्यूल
एशियन गेम्स 2026 में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट की तारीखों का ऐलान हो गया है। मेंस क्रिकेट में 10 और महिला क्रिकेट में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत और पाकिस्तान का सामना मेंस क्रिकेट में सीधे फाइनल में ही हो सकता है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर