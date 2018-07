Women’s World Cup 2018 Live Score Streaming, भारत बनाम आयरलैंड लाइव हॉकी स्कोर: आयरलैंड ने दागा पहला गोल, बराबरी की तलाश में भारत

Women’s Hockey World Cup 2018, India vs ireland Hockey Live Streaming: भारत बनाम आयरलैंड।

India vs ireland Womens Hockey Live Score Streaming, Womens Hockey World Cup 2018 Live Streaming, India vs ireland Live Stream at Star Sports 2 Live, Hotstar Live: महिला हॉकी विश्व कप-2018 में गुरुवार (26 जुलाई) को भारत-आयरलैंड के बीच पूल-बी का मैच खेला जा रहा है। मुकाबले में फिलहाल आयरलैंड ने 1-0 से लीड बना रखी है। महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम का सामना इंग्लैंड से हुआ था और यह मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस कारण अब रानी की टीम आयरलैंड को हराकर जीत का खाता खोलने के लक्ष्य से मैदान पर उतरी है।

भले ही मेजबान टीम इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच का परिणाम ड्रॉ पर समाप्त हुआ हो, लेकिन रानी टीम के प्रदर्शन से बेहद खुश हैं। कप्तान रानी ने कहा, “इंग्लैंड के खिलाफ मैच अच्छा था और इससे हमने अच्छी शुरुआत की। इस मैच के बाद टीम की खिलाड़ियों और स्टॉफ ने बैठक की, जिसमें हमारे प्रदर्शन के बारे में हमने चर्चा भी की। हमने अमेरिका के खिलाफ आयरलैंड के मैच का वीडियो भी देखा। तीन दिन के आराम के दौरान हमने आपस में कई अभ्यास मैच खेले हैं और अपनी लय को बनाए रखा है।”