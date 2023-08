वेस्टइंडीज के बाद आयरलैंड दौरे पर जाएगी टीम इंडिया, जानिए कहां देख सकेंगे टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग?

18 अगस्त से शुरू होेने वाली भारत और आयरलैंड टी20 सीरीज के लाइव टेलिकास्ट अधिकार Viacom18 ने खरीदे हैं। वहीं डिजीटल टेलिकास्ट के अधिकार जिओ सिनेमा के रहेंगे।

भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का भारत में प्रसारण स्पोर्ट्स 18 पर होगा।

वेस्टइंडीज दौरे के बाद टीम इंडिया आयरलैंड रवाना होगी। आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया 18 अगस्त से तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी। इसके लिए टीम की घोषणा पहले ही हो गई है। इस सीरीज के लाइव टेलिकास्ट अधिकार Viacom18 ने खरीदे हैं। वहीं डिजीटल टेलिकास्ट के अधिकार जिओ सिनेमा के रहेंगे। कहां होगा इस सीरीज का प्रसारण? भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का भारत में प्रसारण स्पोर्ट्स 18, स्पोर्ट्स 18- 1 और स्पोर्ट्स 18 एचडी पर होगा। बता दें कि आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में खेलेगी। सीरीज का पहला मैच 18 अगस्त को, दूसरा 20 और आखिरी टी20 23 अगस्त को खेला जाएगा। यह तीनों मुकाबले डबलिन में खेले जाएंगे। जिसो सिनेमा के पास रिकॉर्ड दर्शक अभी वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज का प्रसारण भी जिओ सिनेमा पर हो रहा है। वहीं टीवी पर इसका प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर किया जा रहा है। जिओ सिनेमा पर दर्शकों की संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज को जिओ सिनेमा पर 2.2 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा था जो कि WTC Final से कहीं ज्यादा अधिक है।

