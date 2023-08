India Vs Ireland T20 Series: संजू सैमसन की मुश्किलें बढ़ा सकता है वीरेंद्र सहवाग का चहेता, पहले भी हुई थी टीम में शामिल करने की मांग

IND vs IRE T20: वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैच की टी20 श्रृंखला के 3 मैच में 12, 07 और 13 रन की पारियां खेलने वाले सैमसन ने अपनी मुसीबत खुद बढ़ाई है।

संजू सैमसन के वनडे में आंकड़े वर्ल्ड कप के लिए उनकी दावेदारी मजबूत करते हैं। फोटो सोर्स- BCCI

