IND vs IRE: 11 महीने बाद मैदान पर उतरते ही इतिहास रचेंगे जसप्रीत बुमराह, आयरलैंड में करेंगे बड़ा कमाल

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पिछले साल सितंबर में टी20 मुकाबला खेला था जिसके बाद से वह रिहैब में थे।

जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले हैं (फोटो साभार- Jasprit Bumrah Twitter)

