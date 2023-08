IND vs IRE: रिंकू सिंह पहली ही पारी के बाद बने प्लेयर ऑफ द मैच, कहा- मेहनत सफल हुई; जसप्रीत बुमराह को है किस बात की सिरदर्दी

रिंकू सिंह ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में 21 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 38 रन बनाए।

जसप्रीत बुमराह और रिंकू सिंह। (जियोसिनेमा स्क्रीनग्रैब)

आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में रिंकू सिंह को डेब्यू का मौका मिला तो हर कोई उन्हें बल्लेबाजी करते देखने को बेताब था। बारिश के कारण पहला मैच पूरा नहीं हुआ और उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। दूसरे टी20 में टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए उतरी और रिंकू को मौका मिला। उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए वह जिस तरह खेलते हैं ठीक उसी अंदाज में खेले। रिंकू सिंह ने 21 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 38 रन बनाए। इस पारी के बदौलत रिंकू सिंह प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इसके बाद रिंकू सिंह ने कहा कि 10 साल से खेल रहा हूं और उनकी मेहनत सफल हो गई। दूसरी ओर आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया के कप्तान जसप्रीत बुमराह को प्लेइंग 11 चुनने में सिरदर्दी हो रही है। रिंकू सिंह ने क्या कहा? रिंकू सिंह ने प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद कहा, ” मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं वही करने की कोशिश कर रहा था जो मैंने आईपीएल में किया है। मैं बहुत आश्वस्त था और शांत रहने की कोशिश कर रहा था। मैं कप्तान की बात सुनता हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 10 साल से खेल रहा हूं। मेरे सभी प्रयास सफल हुए हैं। मैं अपने पहले मैच में मैन ऑफ द मैच बनकर खुश हूं।” प्लेइंग 11 चुनना सिरदर्दी का काम जसप्रीत बुमराह ने कहा, ” मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। पिच ड्राई थी। हमने सोचा कि यह धीमी होगी और हमने पहले बल्लेबाजी की। प्लेइंग 11 चुनना कठिन है। यह अच्छा सिरदर्द है। हर कोई खेलने को उत्सुक है। हर कोई आश्वस्त है। हम सभी भारत के लिए खेलना चाहते हैं। हर किसी को अपने तरीके से काम करना है। अगर आप उम्मीदों का बोझ लेकर खेलते हैं तो आप दबाव में होते हैं। आपको उन अपेक्षाओं को एक तरफ रखना होगा। यदि आप अपेक्षाओं के साथ खेलेंगे तो आप अपने आप से 100 प्रतिशत न्याय नहीं कर रहे हैं।” Also Read Ind vs Ire: अर्शदीप सिंह ने तोड़ दिया बुमराह का यह रिकॉर्ड तो बुमराह ने आर अश्विन को पीछे छोड़ इस कीर्तिमान को किया अपने नाम भारतीय टीम को 33 रन से जीत मिली मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने उप-कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के 42 गेंदों में 58 रन, संजू सैमसन के 26 गेंदों में 40 रन और रिंकू की मनोरंजक पारी की मदद से 5 विकेट पर 185 रन का स्कोर बनाया। जवाब में, आयरलैंड की टीम 8 विकेट पर 152 रन ही बना पाई। भारतीय टीम को 33 रन से जीत मिली। प्रसिद्ध कृष्णा ने 29 रन देकर 2 विकेट लिए जबकि रवि बिश्नोई ने 37 रन देकर 2 विकेट लिए। कप्तान जसप्रीत बुमराह ने 15 रन देकर 2 विकेट लिए। आयरलैंड के लिए एंड्रयू बालबर्नी ने 51 गेंदों पर 72 रन बनाए।

Follow us on



instagram

telegram