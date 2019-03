India vs England Women’s T20 Live Cricket Score Streaming: भारत बनाम इंग्लैंड।

Ind vs Eng, India vs England Women’s T20 Live Cricket Score Streaming, Women’s T20 England Women tour of India Live Cricket Score Streaming: भारतीय महिला टीम सोमवार से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही 3 मैचों की टी20 क्रिकेट सीरीज से अगले साल होने वाले इस फॉर्मेट के वर्ल्ड कप के लिए खिलाड़ियों के कोर ग्रुप को तैयार करना चाहेगी। भारतीय टीम ने हाल में 50 ओवर के फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन खेल के इस प्रारूप में उसे काफी सोच विचार करना है।

न्यूजीलैंड दौरे पर टीम को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था। न्यूजीलैंड में टी20 में सूपड़ा साफ होने से पहले टीम ने एकदिवसीय सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया था। भारत ने मुंबई में खेले गए 3 मैचों की एकदिवसीय सीरीज में इंग्लैंड को 2-1 से हराया है।