भारत और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला चेन्नई में खेला जा रहा है। भारत ने मैच के पहले दिन शनिवार (13 फरवरी 2021) को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान विराट कोहली पहली पारी में खाता खोले बगैर आउट हो गए। वे टेस्ट क्रिकेट में 11वीं बार वे क्लीन बोल्ड हुए हैं। कोहली ने 5 गेंदों का सामना किया। इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर मोइन अली ने उनकी गिल्लियां उड़ा दी।

कोहली का ये 89वां टेस्ट मैच है। ऐसा पहली बार हुआ है जब वे किसी स्पिनर की गेंद पर शून्य पर आउट हुए हैं। विराट को इससे पहले वेस्टइंडीज के रवि रामपाल, ऑस्ट्रेलिया के बेन हेलफेनहॉस, इंग्लैंड के लियम प्लंकेट, जेम्स एंडरसन, ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क, श्रीलंका के सुरंगा लकमल, इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, वेस्टइंडीज के केमार रोच और बांग्लादेश के अबी जाएद ने शून्य पर क्लीन बोल्ड किया था।

Excellent Delivery From Moeen Ali to Dismissed Kohli On Duck.

#INDvsENG

pic.twitter.com/6SFtrOZljf

— ‏کــاکــا بــــدتـــمیــــــــــــــــز (@ksz399) February 13, 2021