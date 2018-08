भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के बीच इस वक्त पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। 1 अगस्त यानी बुधवार से इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो गया है। इंग्लिश टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए पहले दिन 9 विकेट के नुकसान पर 285 रन बनाए। फिलहाल इस वक्त जेम्स एंडरसन (0) और सैम कुरैन 24 रन बनाकर खड़े हुए हैं। एक वक्त पर इंग्लैंड टेस्ट कप्तान जॉय रूट के दम पर मेजबान टीम 3 विकेट के नुकसान पर 216 के मचबूत स्कोर पर खड़ी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों और फिल्डर्स ने अंतिम सेशन में कमाल का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया।

दिन के पहले सत्र में एक और दूसरे सत्र में दो विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी सत्र में इंग्लैंड के छह बल्लेबाजों को आउट किया जिसमें सबसे अहम विकेट इंग्लैंड के कप्तान जोए रूट (80) का साबित हुआ। उन्हें भारतीय कप्तान विराट कोहली ने सीधे विकेटों पर थ्रो मार रन आउट किया। दरअसल, 1 अगस्त से शुरू हुए इस मैच में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही और उसका पहला विकेट 28 रन के स्कोर पर एलिस्टर कुक (13 रन) के रूप में गिर गया था। उसके बाद जॉय रूट मैदान पर आए। रूट और जेनिंग्स के बीच 72 रनों की साझेदारी हुई, जिससे टीम संभली। दूसरे सत्र के अंत तक इंग्लैंड के तीन विकेट ही गिरे थे।

STUMPS: England 285/9.

India’s day, and they have come back into the contest superbly after England were 216/3. How much will England regret their profligacy? And can Sam Curran and James Anderson drag them past 300?#ENGvIND SCORE https://t.co/jre8L0pd2t pic.twitter.com/HU2pPttXQg

— ICC (@ICC) August 1, 2018