IND vs ENG : एडिलेड में बांग्लादेश से मैच में हुई थी बारिश, जानें भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल में कैसा रहेगा मौसम

India vs England Weather Forecast & Pitch Report Update of Adelaide Oval Australia in Hindi: भारत – इंग्लैंड के बीच मैच के दौरान मौसम की बात करें तो एडिलेड में गुरुवार को 40 फीसदी बारिश की संभावना है। सुपर-12 के मुकाबलों के लिए रिजर्व डे नहीं था, लेकिन नॉकआउट चरण के लिए रिजर्व डे है।

भारत बनाम इंग्लैंड मौसम पूर्वानुमान और पिच रिपोर्ट। (फोटो – Twitter)

