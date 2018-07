Ind vs Eng 3rd T20: धोनी ने पकड़ा ऐसा कैच कि उखड़ गए स्टंप्स, देखते रह गए सब

इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया ने तीसरे और आखिरी टी20 मैच में मेजबान टीम को पटखनी लगाकर सीरीज जीत ली। विदेशी धरती पर इस एक और उपलब्धि के लिए टीम के लिए महेंद्र सिंह धोनी का योगदान अतुल्यनीय रहा। धोनी किसी एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पांच कैच लेने वाले पहले विकेटकीपर बने। माही इस प्रारूप में कैचों का अर्धशतक पूरा करने वाले पहले विकेटकीपर भी बने। मैच में एक मौका ऐसा आया जब धोनी के कैच लपकने के अंदाज ने लोगों के मनोरंजन में जोर का तड़का लगा दिया। दरअसल रिकॉर्ड बनाने की फेहरिस्त में माही ने एक कैच ऐसा लपका कि स्टंप्स तक उखड़ गए। इस कैच को लपककर एक बार फिर धोनी ने साबित किया कि उनके कदम चाहें जहां पड़े लेकिन नजर लक्ष्य से नहीं हटती है। 14वें ओवर की पहली गेंद पर बाएं हाथ के बल्लेबाज इयॉन मॉर्गन ने गेंद को उठाकर मारना चाहा लेकिन गेंद उनके बल्ले से लगकर सीधे ऊपर की ओर तन गई, तभी धोनी ने अपनी नजरें गेंद पर जमाए रखीं और जब कैच लपका तो स्टंप्स से टकरा गए।

धोनी ने अपना 50वां कैच जैसन रॉय का लिया। बता दें कि इससे पहले विराट कोहली ने टॉस जीता और मेजबान टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी के चलते मेजबान टीम निर्धारित 20 ओवरों में 198 रन ही बना सकी। जवाब का पीछा करने टीम इंडिया शुरुआत कुछ खास नहीं रही, सलामी बल्लेबाज शिखर धवन 5 रन के निजी स्कोर पर पैवेलियन लौट गए। उनके बाद आए केएल राहुल भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और 19 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की जीत की बुनियाद तैयार की।

