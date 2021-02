भारत और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई में खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन रविवार (7 फरवरी) को रोहित की पत्नी रितिका सजदेह बेटी समायरा को लेकर मैच देखने पहुंची थीं। बीसीसीआई ने उनकी तस्वीर शेयर की। हालांकि, रितिका को निराशा हाथ लगी। पति रोहित शर्मा पहली पारी में फ्लॉप साबित हुए। वे 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इससे पहले इंग्लैंड ने पहली पारी में 578 रनों का विशाल स्कोर बनाया।

बीसीसीआई द्वारा शेयर की गई तस्वीर में रितिका काले कपड़ों में नजर आ रही हैं। बेटी समायरा हेड फोन लगाए मां की गोद में बैठे स्टेडियम में मैच देख रही हैं। रितिका के स्टेडियम में रहने पर रोहित ने बड़ी-बड़ी पारियां खेली हैं। बीसीसीआई ने ये तस्वीर शेयर करने के तुरंत बाद फैंस रोहित से तिहरे शतक की उम्मीद करने लगे, लेकिन हिटमैन ने उन्हें निराश किया। रोहित ने 9 गेंद की पारी में एक चौका लगाया था। जोफ्रा आर्चर की गेंद पर विकेटकीपर जोस बटलर ने उनका कैच लिया।

Say hello to our cute little supporter #INDvENG pic.twitter.com/CQg8U9c3Tx

— BCCI (@BCCI) February 7, 2021