इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले ही भारतीय क्रिकेट टीम को झटका लगा है। रविंद्र जडेजा पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। इसके पहले 19 जनवरी को शुरुआती दो टेस्ट के लिए घोषित हुई टीम इंडिया में भी उन्हें जगह नहीं मिली थी। भारत को पांच फरवरी से 28 मार्च तक इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट, 5 टी20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज खेलनी है। इंग्लैंड के भारत दौरे की शुरुआत टेस्ट सीरीज से होगी।

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, जडेजा के अंगूठे की ऑस्ट्रेलिया में सर्जरी की गई थी, लेकिन उन्हें ठीक होने में अभी 6 सप्ताह का समय लगेगा। वह बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में रिहैब से गुजरेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सूत्रों ने बताया कि टी20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल में जडेजा की भागीदारी पर फैसला बाद में लिया जाएगा। बता दें कि रविंद्र जडेजा सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दौरान घायल हो गए थे। उनके बाएं हाथ का अंगूठा चोटिल हो गया था। इसी कारण वह ब्रिसबेन के गाबा स्टेडियम में खेले गए सीरीज के चौथे टेस्ट से बाहर थे।

बीसीसीआई के एक पदाधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ‘वह (रविंद्र जडेजा) टेस्ट सीरीज से बाहर हैं। उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में छह सप्ताह से अधिक का समय लगेगा। सीमित फॉर्मेट के मुकाबलों के लिए उनका चयन करना है या नहीं इस पर सेलेक्टर्स बाद में फैसला करेंगे।’

Out of action for a https://t.co/ouz0ilet9j completed. But will soon return with a bang! pic.twitter.com/Uh3zQk7Srn

— Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) January 12, 2021