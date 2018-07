इंग्लैंड ने हेडिंग्ले मैदान पर खेले गए आखिरी वनडे मैच में भारत को 8 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। विराट कोहली की कप्‍तानी में भारत पहली बार कोई सीरीज हारा है। यही नहीं, लगातार नौ सीरीज जीतने के बाद वनडे में किसी द्विपक्षीय सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। मंगलवार (19 जुलाई) को हुए मुकाबले में इंग्‍लैंड ने पहले गेंद और फिर बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारत को पस्त कर दिया। इंग्लैंड की कसी हुई गेंदबाजी के कारण भारतीय टीम आठ विकेट के नुकसान पर 256 रन ही बना सकी। इंग्लैंड ने यह लक्ष्य 44.3 ओवरों में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया।

मैच खत्‍म होने के बाद पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ ऐसा किया जिससे उनके संन्‍यास की अटकलें तेज हो गई हैं। ड्रेसिंग रूम की ओर जाते समय धोनी ने अंपायर से गेंद ले ली, जो फैंस के मन में संदेह पैदा कर रहा है। इसका वीडियो भी सामने आया है। धोनी टेस्‍ट क्रिकेट से पहले ही संन्‍यास ले चुके हैं। उस वक्‍त भी धोनी ने यही किया था जब टेस्‍ट ड्रॉ हुआ तो धोनी ने अंपायरों से स्‍टंप ले लिए थे।

धोनी इस वनडे सीरीज में अपनी छवि के अनुरूप खेलने में नाकाम रहे हैं। भारत ने पहला वनडे 8 विकेट से जीता था। इसके बाद दूसरे वनडे में, इंग्‍लैंड ने उसे 86 रनों के बड़े अंतर से मात दी। इस मैच में 323 रनों के लक्ष्‍य का पीछा करते हुए भारत 236 पर ऑल-आउट हो गया था। दूसरे वनडे में धोनी ने 59 गेंदों में 37 रनों की बेहद धीमी पारी खेली थी जिसके लिए उनकी खूब आलोचना हुई। तीसरे वनडे में भी धोनी संघर्ष करते दिखे। धोनी ने 66 गेंदों में 42 रन बनाए और वह भारत को बड़ा स्‍कोर नहीं दिला सके। इस लक्ष्‍य को इंग्‍लैंड ने आसानी से हासिल कर लिया।

MS Dhoni hints at retirement? He took the ball from umpires after the game. #ENGvIND pic.twitter.com/ZKT00OTHxn

— Deepak Raj Verma (@iconicdeepak) July 18, 2018