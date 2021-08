इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने एक बार फिर टीम इंडिया पर तंज कसा है। हालांकि, हर बार की तरह उन्हें इस बार भी मुंह की खानी पड़ी है। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें आईना दिखाया। दरअसल, भारत और इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम में खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ हो गया। बारिश के कारण पांचवें दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी।

पहला टेस्ट जीतने के लिए भारत को 98 ओवर में 157 रन बनाने थे। हैं। उसके 9 विकेट गिरना बाकी थे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बारिश ने भारत से संभावित जीत छीन ली। ज्यादातर क्रिकेट प्रशंसक भी यही मान रहे थे कि भारत यह मैच आसानी से जीत लेगा। हालांकि, माइकल वॉन इससे बिल्कुल उलटा सोचते हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘लगता है बारिश यहां भारतीयों को बचा रही है…।’ इसके बाद उन्होंने विंकिंग फेस विद टंग वाली इमोजी भी पोस्ट की। उन्होंने अपने ट्वीट को ENGvIND को टैग भी किया।

वॉन का यह ट्वीट थोड़ी ही देर में वायरल हो गया। लोगों ने उनके ट्वीट पर तरह-तरह के कमेंट्स किए। कुछ लोगों का कहना है कि बारिश ने भारत को नहीं, बल्कि इंग्लैंड को बचाया। कुछ लोगों ने 2019 वर्ल्ड कप का उदाहरण देते हुए यह भी कहा कि इंग्लैंड को सबसे ज्यादा बार बारिश ने ही बचाया है।

@Joker122018 ने वॉन के ट्वीट के जवाब में लिखा, ‘पहले आपने कहा घास, भारत ने 278 रन बना डाले। अब भारत के पास जीतने की समान संभावना है और आप बारिश को बीच में ले आए। मैं भारत के बजाय अंग्रेज टीम को लेकर ज्यादा चिंता करूंगा जो सबसे सक्षम ट्रैवलिंग साइड्स में से एक रहे हैं।’

@nsnitinsood ने लिखा, ‘एक बार कोशिश करें और यथार्थवादी बनें। यह इंग्लैंड है जो पहले टेस्ट में हार से बचा है। ईसीबी को अपने पूरे अनुभव के साथ उन स्थानों और साल के उस हिस्से में क्रिकेट को शेड्यूल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, जो बारिश से कम प्रभावित होते हैं। या वे हार से बचने के लिए जानबूझकर ऐसा करते हैं?’

@sravan269 ने कहा, ‘मैं समझता हूं कि आप पिछले नतीजों के आधार पर क्या कह रहे हैं, लेकिन किसी भी दिन कुछ भी संभव है।’ @Vishal55200826 ने लिखा, ‘157 रनों का पीछा करने के लिए हमें 20 ओवर चाहिए…। 20 ओवर बहुत काफी हैं…।’

Looks like Rain may be saving Indian here … #ENGvIND

