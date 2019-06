India vs England, Ind vs Eng Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 and 3, Hotstar Live Cricket: भारत और इंग्लैंड के बीच 30 जून रविवार को बर्मिंघम में एक बेहद ही अहम मुकाबला खेला जा रहा है। इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। यह मैच इंग्लैंड के लिहाज से बेहद जरूरी है। टूर्नामेंट में बने रहने और सेमीफाइनल में जाने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए इंग्लैंड को हर हाल में इस मुकाबले को जीतना होगा। दूसरी ओर भारत इस टूर्नामेंट में खेले गए 6 मुकाबलों में से 5 में जीत दर्ज करने में कामयाब रही है, जबकि उसका एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था।

पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से मात खाने के बाद इंग्लैंड की नजरें जोरदार वापसी पर है। भारत के खिलाफ इंग्लैंड की ओर से कप्तान इयोन मॉर्गन और जो रूट रन बनाना चाहेंगे। इन दोनों के अलावा जोस बटलर, बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो से भी टीमों को खासी उम्मीदें होंगी।

India vs England Live Cricket Score Online, England

England vs India मैच को आप Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 1 Hindi और Star Sports 1 HD Hindi चैनल पर लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा यह मुकाबला तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और मराठी के स्पोर्ट्स चैनल्स पर भी उपलब्ध रहेंगे। जबकि स्टार चैनल्स नहीं यूज करने वाले दर्शक इसे दूरदर्शन चैनल पर देख सकते हैं। वहीं ऑनलाइन Hotstar पर मैच का आनंद लिया जा सकता है।