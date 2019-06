India vs England, Ind vs Eng Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 and 3, Hotstar Live Cricket: वर्ल्ड कप 2019 का 38वां मैच भारत- इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस जीतकर इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। वहीं बेयरस्टो और जेसन रॉय की तूफानी शुरुआत और बाद में बेन स्टोक्स की कमाल पारी के चलते इंग्लैंड ने भारत को 338 रनों का विराट लक्ष्य दिया है। अब देखना होगा कि आखिर टीम इंडिया इसे कैसे चेज करती है।

दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला काफी अहम होने वाला है। एक तरफ इंग्लैंड की टीम जीत की पटरी पर वापस आना चाहेगी तो वहीं टीम इंडिया की कोशिश होगी कि वो अजेय सफर को बरकरार रखे।

अंकतालिका के लिहाज से देखें तो टीम इंडिया ने अबतक खेले गए 6 मुकाबलों में 5 में जीत हासिल की है और एक मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था। ऐसे में वो 11 अंको के साथ दूसरे स्थान पर है। जबकि वहीं इंग्लैंड की बात करें तो 7 में वो 4 मैच ही जीत सकी है और 8 अंको के साथ 5वें स्थान पर है। दोनों टीमें खास रणनीति के साथ मैदान में उतरी हैं।

भारत-इंग्लैंड के बीच हो रहे इस मुकाबले को आप मोबाइल पर देखने के लिए Hotstar (हॉटस्टार), Jio TV (जियो टीवी) और क्रिकबज पर जा सकते हैं। जबकि ऑनलाइन अपडेट्स के लिए आप Jansatta.com पर विजिट कर सकते हैं।