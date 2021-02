भारत और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई में 5 फरवरी (शुक्रवार) से खेला जा रहा है। टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में नियमित कप्तान विराट कोहली, तेज गेंदबाज इशांत शर्मा और बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज नदीम की वापसी हुई। वहीं, कुलदीप यादव को एक बार फिर से नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी बेंच पर ही बैठना पड़ा था। कुलदीप के नहीं चुने जाने पर पूर्व क्रिकेटरों और फैंस ने ट्विटर पर नाराजगी जताई।

स्पिन विभाग में नदीम के अलावा रविचंद्रन अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर को रखा गया। कुलदीप ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2018-19 में सीरीज जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें करीब दो साल से टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। टीम के चयन का बचाव करते हुए, विराट कोहली ने कहा, “कुलदीप जैसे खिलाड़ी को ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन होम सीजन शुरू हो गया है तो वह योजना में है। वह टीम के प्लान में शामिल है। खिलाड़ियों को प्रेरित रखने के लिए लक्ष्य देने की आवश्यकता होती है।’’

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट मैच के बाद टीम के कप्तान रहे अजिंक्य रहाणे ने बताया था कि ब्रिसबेन में खेले गए आखिरी मुकाबले में स्पिनर कुलदीप यादव की जगह वॉशिंग्टन सुंदर को क्यों चुना गया था। रहाणे ने कहा था, ‘‘यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल फैसला था क्योंकि कुलदीप यादव बतौर स्पिनर टीम में मौजूद थे और खेलने के हकदार भी थे। मुझे पता है कि कुलदीप की भूमिका हमारी टीम में बहुत ही अहम है और वह भविष्य में होने वाले मुकाबलों में काफी बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं।’’

Just two years ago, Kuldeep Yadav was touted as India’s first choice spinner in Tests. Now, he’s battling to stay afloat. But he needn’t look too far for inspiration. Ashwin & Pant too fought back from periods of self doubt. Stay strong Kuldeep! — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) February 5, 2021

Clearly, England’s struggle against Embuldeniya has prompted the selection of Shahbaz Nadeem, a fine, vastly experienced finger spinner. But I wonder what this means for Kuldeep. Clearly the team management doesn’t rate him too high at thr moment — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) February 5, 2021

There’s no justice for Kuldeep. Akshar injured, so the reserve bowler plays. https://t.co/5nC9OlHelU — Saurabh Malhotra (@MalhotraSaurabh) February 5, 2021

Gabba – Net bowler gets added to squad & plays ahead of Kuldeep. Chepauk – Stand-by bowler gets into the squad & plays ahead of Kuldeep. Looks like the think tank doesn’t have confidence in Kuldeep. If so, at least he shd be released so that he can play domestic crkt #INDvENG — ದೊಡ್ಡ ಗಣೇಶ್ | Dodda Ganesh (@doddaganesha) February 5, 2021

कुलदीप ने अपना आखिरी टेस्ट 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेला था। उस मैच में उन्होंने एक पारी में 5 विकेट लिए थे। उसके बाद से भारत ने 13 टेस्ट मैच खेल लिए। इनमें से पांच मैच भारत में हुए। कुलदीप को लगातार टीम के साथ रखा गया, लेकिन उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया। कुलदीप के खाते में 6 टेस्ट मैच में 24 विकेट हैं। दो बार पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं।

There’s no justice for Kuldeep. Akshar injured, so the reserve bowler plays.#kuldeepyadav — Maheen (@Said92343198) February 5, 2021

कुलदीप के बाहर रहने पर पूर्व क्रिकेट मोहम्मद कैफ ने कहा, ‘‘अब से महज 2 साल पहले कुलदीप को टेस्ट में स्पिनर के तौर पर भारत की पहली पसंद माना गया था। फिलहाल टीम में जगह बनाने के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन उन्हें अपने जैसे ही उदाहरण और प्रेरणा देखने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरुरत नहीं है, इससे पहले पंत और अश्विन भी इस स्थिति से गुजर चुके हैं।’’

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो