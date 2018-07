VIDEO: करिअर का पहला चौका लगा युजवेंद्र चहल ने दिखाया बैट, लोटपोट हो गए कुलदीप

भारत-इंग्लैंड के बीच शनिवार (15 जुलाई) को दूसरा वनडे मैच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने 86 रनों से जीत दर्ज की। इसी के साथ इंग्लैंड ने तीन वनडे मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। इस मैच में 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए युजवेंद्र चहल ने 12 गेंदों में 12 रन बनाए। भारतीय पारी के 47.5 ओवर में डेविड विली की गेंद पर चहल ने चौका लगाया ये उनके करियर का पहला चौका रहा, जिसे जड़ने के बाद उन्होंने साथी खिलाड़ियों की तरफ हवा में बल्ला लहरा दिया। चहल को ऐसा करते देख नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद कुलदीप यादव अपनी हंसी नहीं रोक सके। हालांकि चहल की ये पारी टीम इंडिया को हार से ना बचा सकी।

बता दें कि इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 322 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया था। भारतीय टीम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और पूरे ओवर खेलने के बाद 236 रनों पर ढेर हो गई। भारत का आखिरी विकेट 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर युजवेंद्र चहल (12) के रूप में गिरा। भारत के लिए सुरेश रैना ने 46 और कप्तान विराट कोहली ने 45 रन बनाए। महेंद्र सिंह धोनी ने 37 रनों की पारी खेली। उन्होंने इस पारी में वनडे क्रिकेट में 10,000 रन भी पूरे कर लिए। इंग्लैंड के लिए लियाम प्लकंट ने सबसे ज्यादा चार विकेट लिए। डेविड विले और आदिल राशिद ने दो-दो सफलताएं हासिल कीं। मार्क वुड को एक विकेट मिला।

इंग्लैंड के लिए जोए रूट ने सबसे ज्यादा 113 रन बनाए। वह पारी की आखिरी गेंद पर रन आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 116 गेंदों का सामना कर आठ चौके और एक छक्का लगाया। कप्तान इयोन मोर्गन ने 51 गेंदों में चार चौके और एक छक्के की मदद से 53 रनों की पारी खेली। डेविड विले 31 गेंदों में पांच चौके और एक छक्के की मदद से तेजी से 50 रन बनाने में सफल रहे।

जेसन रॉय ने 40 और जॉनी बेयस्टरे ने 38 रनों का योगदान दिया। भारत के लिए कुलदीप यादव ने तीन विकेट लिए। उमेश यादव, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल ने एक-एक विकेट लिए।



Yuzvendra Chahal hits a beautiful straight drive at the Lord’s. First boundary of his whole ODI career. He raises his bat, team applauds. Kuldeep is all smiles. Lovely moment for Indian cricket. #ENGvIND pic.twitter.com/k0wS5JPKx4

— Deepak Raj Verma (@iconicdeepak) July 14, 2018