भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 12 जुलाई को नॉटिंघम में खेले गए पहले वनडे मैच में 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले में कप्तान विराट कोहली ने शानदार अर्धशतक लगाया। उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी स्टेडियम में ही मौजूद थीं और पूरे मैच भारत को सपोर्ट करती दिखीं। भारत का अगला मैच 14 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाना है। पहले वनडे के बाद विराट पत्नी अुष्का संग एक लग्जरी गाड़ी में बैठ लंदन के लिए रवाना हुए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है।

इंग्लैंड क्रिकेट टीम गुरुवार को अपने घर में कुलदीप यादव (10-25-6), रोहित शर्मा (नाबाद 137) और कप्तान विराट कोहली (75) की भारतीय तिगड़ी के आगे पस्त हो गई। इस तिगड़ी ने इंग्लैंड को ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेले गए पहले वनडे मैच में आठ विकेट से हार पर मजबूर कर दिया। इसी के साथ भारत ने तीन वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है।

| @AnushkaSharma and @imVkohli leaving for London last night #Virushka pic.twitter.com/aT33ZTzfxK

— Anushka Sharma FC™ (@AnushkaSFanCIub) July 13, 2018