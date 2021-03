India vs England 1st T20 Live Cricket Score Streaming: 14 महीने बाद घर में टी20 खेलेगी टीम इंडिया, Star Sports और HotStar पर ऐसे देखें मैच

IND vs ENG 1st T20 Live Streaming Online: इंडिया बनाम इंग्लैंड पहला टी20 मैच लाइव स्ट्रीमिंग।

India vs England (IND vs ENG) 1st T20 Live Cricket Score Streaming Online on Hotstar, Star Sports 1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की सीरीज का पहला टी20 थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। भारतीय टीम घरेलू मैदान पर करीब 14 महीने बाद टी20 मैच खेलेगी।

टीम इंडिया ने घरेलू मैदान पर अपना आखिरी टी20 मैच 10 जनवरी 2020 को पुणे में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। वह मैच भारत ने 78 रन से जीता था। बाद में कोरोनावायरस महामारी के कारण क्रिकेट समेत खेल गतिविधियों पर विराम लग गया, जिसके कारण कई टूर्नामेंट और सीरीज रद्द करनी पड़ीं। हालांकि, ओवरऑल बात करें तो भारत ने अपना आखिरी टी20 मैच सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। वह मैच भारत 12 रन से हार गया था।

यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा। टॉस का समय 6:30 बजे है। इस टेस्ट मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क कर रहा है। स्टार स्पोर्ट्स 1 HD पर मैच की अंग्रेजी, जबकि स्टार स्पोर्ट्स 3 (Star Sports 3) पर हिंदी में मैच की लाइव कॉमेंट्री देख और सुन सकते हैं। मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए आप डिज्नी+हॉटस्टार ऐप पर विजिट कर सकते हैं। जियो टीवी ऐप पर भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठाया जा सकता है। मैच के ताजा अपडेट्स पाने के लिए आप जनसत्ता. कॉम से जुड़े रह सकते हैं।