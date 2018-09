India vs England, 5th Test: इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर पर बुरी तरह भड़क उठे। उसने कोहली से पूछा था कि पिछले 15 सालों की बेहतरीन टीम होने का तमगा क्या आप पर दबाव डालता है? क्या आप बीते 15 सालों की बेस्ट टीम हैं? भारतीय कप्तान इसी पर तमतमा गए। उन्होंने रिपोर्टर को ऐसा जवाब दिया कि वह चुप ही हो गया।

आपको बता दें कि इंग्लैंड ने मंगलवार (11 सितंबर) को ओवल टेस्ट 118 रनों से अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम इसी के साथ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 1-4 से हार गई। हालांकि, कोहली ने सीरीज के दौरान टीम के लिए रन तो जुटाए पर उनकी कप्तानी पर सवालिया निशान जरूर लगे। वहीं, इस मुकाबले से पहले भारतीय खेमे के हेड कोच रवि शास्त्री ने वर्तमान टीम को बीते 15 से 20 सालों की बेहतरीन टीम करार दिया था।

ओवल टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कोहली भी शामिल हुए। रिपोर्टर ने इसमें उनसे सवाल किया, “पूरी सीरीज में आप लोगों ने इंग्लैंड को टक्कर देने की कोशिश की। मगर इस तरह के तमगे कि बीते 15 सालों में ऐसी भारतीय टीम नहीं हुई। क्या ये चीजें आप पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं?”

भारतीय कप्तान ने जवाब दिया- हम क्यों न मानें कि हम बेहतरीन टीम हैं। उसी रिपोर्टर ने फिर सवाल दागा, “पर क्या पिछले 15 सालों की यह सबसे बेहतरीन भारतीय टीम है?” कोहली इसी पर खुन्नस खाते हुए बोले- आपका (रिपोर्टर) क्या कहना है? आपको क्या लगता है? आप अगर श्योर नहीं है, तो यह आपकी राय है। कोहली का चेहरा उस दौरान बुरी तरह तमतमा गया था। देखिए कैसा था उनका रिएक्शन-

Virat Kohli lashes out at a reporter when asked about his team's reputation as the best Indian side in 15 years. #ENGvIND pic.twitter.com/T5rdgVGyMw

— Deepak Raj Verma (@iconicdeepak) September 12, 2018